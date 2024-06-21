Ізраїль відмовився від зустрічі з ЄС, де мав пояснити свої дії в Газі

Ізраїльська сторона відмовилась від участі в спеціальному засіданні Ради асоціації ЄС-Ізраїль, де мали обговорити дотримання ним міжнародного права під час бойових дій у секторі Гази.

Цю інформацію в коментарі Politico підтвердило представництво Ізраїлю при ЄС, пише "Європейська правда".

У четвер ізраїльський уряд надіслав офіційну відповідь високому представнику ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепу Боррелю, який запросив його на спеціальне засідання Ради асоціації ЄС-Ізраїль.

У ньому Ізраїль запропонував скликати двосторонній саміт у другій половині року, коли в Раді Європейського Союзу головуватиме Угорщина – один із найактивніших прихильників Ізраїлю в ЄС.

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Європейська комісія підтвердила Politico отримання листа і повідомила, що міністри закордонних справ ЄС обговорять реакцію Ізраїлю на засіданні в понеділок, 24 червня.

Минулого місяця Євросоюз вирішив скликати Раду асоціації з Ізраїлем, щоб обговорити дотримання ним зобов'язань у сфері прав людини, передбачених Угодою про асоціацію, з огляду на погіршення гуманітарних наслідків операції в Газі.

Деякі країни ЄС, зокрема Бельгія, яка головує в Раді Євросоюзу до кінця цього місяця, хочуть чинити тиск на Ізраїль за допомогою торговельних санкцій. На Європу у 2022 році припадало 28,8% ізраїльського експорту.

Критика з боку Євросоюзу посилилась також після припису Міжнародного суду ООН, який наказує Ізраїлю негайно зупинити операцію в Рафаху і який він проігнорував.