Зеленський поговорив з президенткою Словенії про "формулу миру" та "гарантії безпеки"

Володимир Зеленський 25 січня провів телефонну розмову з президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар, чия країна цього й наступного року буде непостійним членом Ради безпеки ООН.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У соцмережі Twitter (X) Зеленський розповів, що привітав Словенію з початком непостійного членства в Раді безпеки ООН та висловив сподівання, що словенська делегація "матиме сильний голос на підтримку України".

Також вони обговорили співпрацю в межах "формули миру", й голова держави запросив Словенію стати учасницею першого глобального "саміту миру".

Зеленський подякував за приєднання Словенії до Вільнюської декларації "Групи семи" щодо безпекових зобов’язань і обговорив розробку двостороннього документа. Лідери ще обговорили оборонну й гуманітарну підтримку України.

У пресслужбі президентки Словенії додали, що та висловила Україні вдячність за допомогу в подоланні наслідків повеней у серпні 2023 року.

Як повідомлялось, Центр міжнародного співробітництва та розвитку Словенії готовий виділити до п’яти мільйонів євро для проєктів із відбудови об’єктів інфраструктури в Україні.