Словенія приєднається до ініціативи Чехії із закупівлі снарядів для України

Словенія підтримає чеську ініціативу щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України у країнах за межами Євросоюзу.

Про це під час свого візиту до Любляни у вівторок заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Czech Radio.

Міністр не уточнив конкретну суму, яку виділить Любляна. Але, за даними словенського інформаційного агентства STA, уряд Словенії спрямує на проєкт мільйон євро.

Глава чеської дипломатії провів переговори у Словенії зі своїми колегами зі Словаччини, Словенії, Угорщини та Австрії. За робочим обідом до глав МЗС приєднався міністр закордонних справ Чорногорії.

На зустрічі йшлося про розширення та функціонування ЄС, російську агресію проти України та міграцію.

Ліпавський нещодавно заявив, що очолювана Прагою ініціатива, яка передбачає закупівлю близько 800 тисяч снарядів за межами Євросоюзу, приносить свої плоди. За його словами, потенційний обсяг доставлених снарядів може скласти 1,5 мільйона.

Раніше чеський президент Петр Павел заявив, що Прага намагається доставити Україні боєприпаси так швидко, як це можливо.

Радник прем'єр-міністра Чехії з питань національної безпеки Томаш Пояр казав, що закуплені в межах ініціативи боєприпаси можуть надійти в Україну вже у червні.