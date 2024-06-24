Джонсон назвав "нудотною маячнею" заяви, що Захід спровокував Путіна на війну проти України

Експрем'єр Британії Борис Джонсон відкинув заяви лідера популістів Найджела Фараджа щодо російсько-української війни як "нудотну історичну маячню і чергову кремлівську пропаганду".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Джонсон відреагував на заяву про те, що Захід нібито спровокував війну РФ проти України розширенням ЄС і НАТО.

"Ніхто не провокував Путіна", – написав він у соціальних мережах пізно ввечері в неділю.

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За словами експрем'єра Британії, ніхто не "тикав ведмедя палицею". "Народ України в 1991 році переважною більшістю проголосував за те, щоб бути суверенною і незалежною країною. Він мав повне право прагнути членства як в НАТО, так і в ЄС", – заявив він.

"Є лише одна людина, відповідальна за російську агресію проти України – як у 2014, так і в 2022 році – і це Путін. Намагатися перекласти провину на когось іншого – це морально огидно і є повторенням путінської брехні", – додав Джонсон.

Виступаючи в понеділок на передвиборчому мітингу в Англії, Фарадж назвав Джонсона "найгіршим прем'єр-міністром сучасності". Він сказав, що екслідер торі, якого його партія вигнала у 2022 році, "прикидався консерватором, але керував як "зелений".

Фарадж заявив, що не буде слухати "жодних лекцій" ні від торі, ні від лейбористів про зовнішню політику або оборону, і сказав, що буде "агітувати за мир скрізь, де це можливо".

"Я ніколи, ніколи не захищав би Путіна і вважаю його поведінку в Україні та інших країнах гідною осуду", – додав він.

"Але якщо ми збираємося думати про мир в недалекому майбутньому, можливо, було б корисно зрозуміти, що пішло не так в першу чергу", – сказав Фарадж.

Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак раніше заявив, що лідер євроскептичної партії Reform UK Найджел Фарадж помиляється, заявляючи, що Захід "спровокував" вторгнення Росії в Україну. Заяви Фараджа засудив і лідер британських лейбористів Кір Стармер, який має найбільші шанси стати наступни прем'єром Британії.