Джонсон назвал "тошнотворным бредом" заявления, что Запад спровоцировал Путина на войну против Украины

Экс-премьер Британии Борис Джонсон отверг заявления лидера популистов Найджела Фараджа о российско-украинской войне как "тошнотворный исторический бред и очередную кремлевскую пропаганду".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Джонсон отреагировал на заявление о том, что Запад якобы спровоцировал войну РФ против Украины расширением ЕС и НАТО.

"Никто не провоцировал Путина", – написал он в социальных сетях поздно вечером в воскресенье.

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По словам экс-премьера Британии, никто не "тыкал медведя палкой". "Народ Украины в 1991 году подавляющим большинством проголосовал за то, чтобы быть суверенной и независимой страной. Он имел полное право стремиться к членству как в НАТО, так и в ЕС", – заявил он.

"Есть только один человек, ответственный за российскую агрессию против Украины – как в 2014, так и в 2022 году – и это Путин. Пытаться переложить вину на кого-то другого – это морально отвратительно и является повторением путинской лжи", – добавил Джонсон.

Выступая в понедельник на предвыборном митинге в Англии, Фарадж назвал Джонсона "худшим премьер-министром современности". Он сказал, что экс-лидер тори, которого его партия изгнала в 2022 году, "притворялся консерватором, но руководил как "зеленый".

Фарадж заявил, что не будет слушать "никаких лекций" ни от тори, ни от лейбористов о внешней политике или обороне, и сказал, что будет "агитировать за мир везде, где это возможно".

"Я никогда, никогда не защищал бы Путина и считаю его поведение в Украине и других странах достойным осуждения", – добавил он.

"Но если мы собираемся думать о мире в недалеком будущем, возможно, было бы полезно понять, что пошло не так в первую очередь", – сказал Фарадж.

Премьер-министр Британии Риши Сунак ранее заявил, что лидер евроскептической партии Reform UK Найджел Фарадж ошибается, заявляя, что Запад "спровоцировал" вторжение России в Украину. Заявления Фараджа осудил и лидер британских лейбористов Кир Стармер, который имеет наибольшие шансы стать следующим премьером Британии.