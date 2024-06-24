У Німеччині перевіряють школярів через нацистське вітання перед візитом до Аушвіца

Поліція німецької землі Нижня Саксонія розпочала розслідування у зв’язку з відео, на якому п’ятеро школярів віддають нацистське вітання перед візитом до колишнього концентраційного табору Аушвіц.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Відео було записане ще у середині травня, коли група з 13 школярів разом із викладачами вирушили до Кракова, щоб дослідити єврейську історію міста, а також відвідати Аушвіц.

Інцидент стався ввечері напередодні візиту до табору, коли учні дивилися в інтернеті відео з промовою Адольфа Гітлера. На цьому тлі один зі школярів зняв чотирьох однокласників, які, ймовірно, були напідпитку та виконували нацистське вітання.

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Восьмисекундне відео з ним виклали у соціальній мережі Snapchat, але про це стало відомо лише після повернення групи додому.

Директор школи в місті Лаатцен, що неподалік Ганновера, заявив, що "шокований та обурений" діями учнів. "Це не навмисний політичний сигнал, але це згубна і незріла поведінка", – додав він.

Учнів, які з’явились на відео, спершу відсторонили від уроків. Вони розкаялись і перепросили перед однокласниками, вчителями й батьками за скоєне, і тепер повинні будуть "детально вивчити нацистську епоху" в межах шкільного проєкту.

Про інцидент школа також сповістила поліцію, яка веде окреме розслідування.

Минулого року стало відомо, що відома в Німеччині співачка Мелані Мюллер постане перед судом після того, як з’ясувалося, що під час одного з концертів вона демонструвала глядачам нацистське вітання.