В Германии проверяют школьников из-за нацистского приветствия перед визитом в Аушвиц

Полиция немецкой земли Нижняя Саксония начала расследование в связи с видео, на котором пятеро школьников отдают нацистское приветствие перед визитом в бывший концентрационный лагерь Аушвиц.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Видео было записано еще в середине мая, когда группа из 13 школьников вместе с преподавателями отправились в Краков, чтобы исследовать еврейскую историю города, а также посетить Аушвиц.

Инцидент произошел вечером накануне визита в лагерь, когда ученики смотрели в интернете видео с речью Адольфа Гитлера. На этом фоне один из школьников снял четырех одноклассников, которые, вероятно, были пьяны и выполняли нацистское приветствие.

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Восьмисекундное видео с ним выложили в социальной сети Snapchat, но об этом стало известно только после возвращения группы домой.

Директор школы в городе Лаатцен, что недалеко от Ганновера, заявил, что "шокирован и возмущен" действиями учеников. "Это не преднамеренный политический сигнал, но это пагубное и незрелое поведение", – добавил он.

Учеников, которые появились на видео, сначала отстранили от уроков. Они раскаялись и извинились перед одноклассниками, учителями и родителями за содеянное и теперь должны будут "детально изучить нацистскую эпоху" в рамках школьного проекта.

Об инциденте школа также известила полицию, которая ведет отдельное расследование.

В прошлом году стало известно, что известная в Германии певица Мелани Мюллер предстанет перед судом после того, как выяснилось, что во время одного из концертов она демонстрировала зрителям нацистское приветствие.