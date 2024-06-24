ЗМІ дізналися результати обговорення у ЄС щодо покарання Грузії

Лише дві країни у ЄС висловили заперечення проти запропонованої ідеї покарання представників влади Грузії за антизахідний розворот, а інші в цілому підтримують такий крок.

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на свої джерела повідомив редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

Джозвяк розповів, що обговорення міністрів закордонних справ країн ЄС стосовно Грузії завершилося.

discussion on 🇬🇪 among EU foreign ministers over. 🇸🇰🇭🇺 expressed reservations, the rest not. remember that initial measures such as pause of EU funding & cutting bilateral meetings don't need unanimity of 🇪🇺 member states. Реклама: June 24, 2024

"Словаччина та Угорщина висловили певні застереження, інші – ні. Слід зазначити, що початкові заходи, як призупинення європейського фінансування та припинення двосторонніх зустрічей, не потребують одностайного рішення країн-членів", – зазначив він.

Нагадаємо, раніше у європейських ЗМІ з’явилися деталі пропозицій стосовно того, як Євросоюз може відреагувати на антизахідний розворот Грузії. У разі значного погіршення ситуації нібито розглядають призупинення безвізового режиму та замороження євроінтеграції.

24 червня високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив, що у Євросоюзі обговорять можливі санкції проти Грузії через ухвалення скандального закону "Про прозорість іноземного впливу".

Іспанія перед зустріччю висловилася за те, щоб дати Грузії "останнє попередження" перед рішеннями про санкції.