ЗМІ дізналися результати обговорення у ЄС щодо покарання Грузії

Лише дві країни у ЄС висловили заперечення проти запропонованої ідеї покарання представників влади Грузії за антизахідний розворот, а інші в цілому підтримують такий крок.

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на свої джерела повідомив редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

Джозвяк розповів, що обговорення міністрів закордонних справ країн ЄС стосовно Грузії завершилося.

discussion on 🇬🇪 among EU foreign ministers over. 🇸🇰🇭🇺 expressed reservations, the rest not. remember that initial measures such as pause of EU funding & cutting bilateral meetings don't need unanimity of 🇪🇺 member states.

Реклама: