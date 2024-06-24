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ЗМІ дізналися результати обговорення у ЄС щодо покарання Грузії

Новини — Понеділок, 24 червня 2024, 18:59 — Марія Ємець

Лише дві країни у ЄС висловили заперечення проти запропонованої ідеї покарання представників влади Грузії за антизахідний розворот, а інші в цілому підтримують такий крок.

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на свої джерела повідомив редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

Джозвяк розповів, що обговорення міністрів закордонних справ країн ЄС стосовно Грузії завершилося. 

"Словаччина та Угорщина висловили певні застереження, інші – ні. Слід зазначити, що початкові заходи, як призупинення європейського фінансування та припинення двосторонніх зустрічей, не потребують одностайного рішення країн-членів", – зазначив він. 

Нагадаємо, раніше у європейських ЗМІ з’явилися деталі пропозицій стосовно того, як Євросоюз може відреагувати на антизахідний розворот Грузії. У разі значного погіршення ситуації нібито розглядають призупинення безвізового режиму та замороження євроінтеграції. 

24 червня високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив, що у Євросоюзі обговорять можливі санкції проти Грузії через ухвалення скандального закону "Про прозорість іноземного впливу".

Іспанія перед зустріччю висловилася за те, щоб дати Грузії "останнє попередження" перед рішеннями про санкції. 

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Грузія
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