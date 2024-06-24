СМИ узнали результаты обсуждения в ЕС относительно наказания Грузии

Только две страны в ЕС высказали возражения против предложенной идеи наказания представителей власти Грузии за антизападный разворот, а другие в целом поддерживают такой шаг.

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на свои источники сообщил редактор по вопросам Европы "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

Джозвяк рассказал, что обсуждение министров иностранных дел стран ЕС по Грузии завершилось.

discussion on 🇬🇪 among EU foreign ministers over. 🇸🇰🇭🇺 expressed reservations, the rest not. remember that initial measures such as pause of EU funding & cutting bilateral meetings don't need unanimity of 🇪🇺 member states. Реклама: June 24, 2024

"Словакия и Венгрия выразили определенное несогласие, остальные – нет. Следует отметить, что начальные меры, как приостановление европейского финансирования и прекращение двусторонних встреч, не требуют единогласного решения стран-членов", – отметил он.

Напомним, ранее в европейских СМИ появились детали предложений относительно того, как Евросоюз может отреагировать на антизападный разворот Грузии. В случае значительного ухудшения ситуации якобы рассматривают приостановление безвизового режима и замораживание евроинтеграции.

24 июня высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что в Евросоюзе обсудят возможные санкции против Грузии из-за принятия скандального закона "О прозрачности иностранного влияния".

Испания перед встречей высказалась за то, чтобы дать Грузии "последнее предупреждение" перед решениями о санкциях.