СМИ узнали результаты обсуждения в ЕС относительно наказания Грузии

Только две страны в ЕС высказали возражения против предложенной идеи наказания представителей власти Грузии за антизападный разворот, а другие в целом поддерживают такой шаг.

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на свои источники сообщил редактор по вопросам Европы "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

Джозвяк рассказал, что обсуждение министров иностранных дел стран ЕС по Грузии завершилось.

discussion on 🇬🇪 among EU foreign ministers over. 🇸🇰🇭🇺 expressed reservations, the rest not. remember that initial measures such as pause of EU funding & cutting bilateral meetings don't need unanimity of 🇪🇺 member states.

Реклама: