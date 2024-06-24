Боррель підтвердив, що ЄС розглядає санкції проти Грузії через закон про "іноагентів"

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив, що цього тижня в ЄС обговорять можливі санкції проти Грузії через ухвалення скандального закону "Про прозорість іноземного впливу".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав перед початком зустрічі глав МЗС країн ЄС у Люксембурзі.

За його словами, він представив пропозиції міністрам про те, що вони можуть зробити в короткостроковій та середньостроковій перспективі, що б ці процеси в Грузії не продовжувались.

"Серед дій, які ми розглядаємо, є припинення підтримки через Європейський фонд миру, політичні контакти на високому рівні або розгляд питання про припинення частини фінансової підтримки", – зазначив Боррель.

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Водночас він вказав, що в ЄС не хочуть, щоб внаслідок цих обмежень постраждало цивільне населення та отримало ще більшого болю.

"Двері для Грузії в ЄС відкриті, але якщо її уряд продовжить йти тим же шляхом та робити те, що він робить, ці двері закриються, і грузинський народ заплатить за це", – резюмував Боррель.

Раніше ЗМІ повідомили, що як частину негайних короткострокових заходів документ з варіантами дій у відповідь на ухвалення суперечливого закону пропонує призупинити двосторонні візити на високому рівні, зустрічі та заходи в рамках Угоди про асоціацію між ЄС та Грузією, а також припинити дискусії, переговори та підписання двосторонніх угод.

У Грузії 26 жовтня відбудуться парламентські вибори, на які, як побоюється опозиція, може вплинути новий закон.

Раніше посол Євросоюзу у Грузії Павел Герчинський констатував, що у відносинах Грузії з ЄС настав вкрай складний період у зв’язку з ухваленням скандального закону про "іноагентів", а євроінтеграція країни фактично зупинилася.

Тим часом прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе наполягає, що шанси на відкриття перемовин про вступ до ЄС після ухвалення скандального закону про "іноагентів" лише зросли.