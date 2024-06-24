У Греції за останню добу спалахнули понад 30 лісових пожеж
На території Греції протягом останньої доби спалахнули 34 нові пожежі, більшість із них загасили на початковому етапі.
Як повідомляє Protothema, про це заявили у пожежно-рятувальній службі.
За останню добу з 18:00 неділі до 18:00 понеділка у лісистій місцевості сталися 34 займання.
Тридцять із них взяли під контроль та приборкали на початковому етапі. Зі ще чотирма пожежами боротьба триває.
Причини займань з’ясовують місцеві слідчі органи, у тому числі спеціальне управління з протидії підпалам.
Серед останніх повідомили про нову пожежу у лісистій місцевості Пелопоннеському півострові, туди вирушили три десятки пожежників.
Пожежі на Пелопоннесському півострові лише з п'ятниці на суботу знищили понад 12 тисяч гектарів лісу.
Також у понеділок оголосили звинувачення екіпажу грецької яхти, феєрверки з якої вважають причиною пожежі на острові Гідра.