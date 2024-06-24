Екіпаж грецької яхти звинуватили у підпалі феєрверком на острові Гідра

Грецька прокуратура звинуватила 13 членів екіпажу яхти у підпалі після того, як феєрверк, запущений з борту судна, нібито спричинив лісову пожежу на острові Гідра.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Екіпаж судна, всі члени якого є греками, був заарештований в суботу на пристані в районі Афін після звинувачень у тому, що вони спричинили лісову пожежу пізно ввечері в п'ятницю.

"Екіпаж і капітан відповідатимуть на звинувачення перед слідчим у середу", – повідомило інформаційне агентство ANA.

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Всі члени екіпажу відкинули звинувачення, повідомили в неділю грецькі ЗМІ. Яхта, яку зафрахтували іноземні туристи, була конфіскована грецькою владою.

Міністр цивільного захисту Василіс Кікіліас заявив в неділю в ефірі Відкритого телебачення, що є свідчення очевидців про те, що вони спалили частину лісу на острові.

Острів Гідра, розташований на південний захід від Афін у Саронічній затоці, популярний серед іноземних туристів і людей, які подорожують на яхтах.

Пожежники взяли під контроль полум'я, яке спалило частину єдиного на острові соснового лісу, рано в суботу.

Як повідомлялося, на південному заході Греції від пожежі постраждали близько 12 тисяч гектарів території.