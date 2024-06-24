В Греции за последние сутки вспыхнуло более 30 лесных пожаров

На территории Греции в течение последних суток вспыхнуло 34 новых пожара, большинство из них потушили на начальном этапе.

Как сообщает Protothema, об этом заявили в пожарно-спасательной службе.

За последние сутки с 18:00 воскресенья до 18:00 понедельника в лесистой местности произошло 34 возгорания.

Тридцать из них взяли под контроль и ликвидировали на начальном этапе. С еще четырьмя пожарами борьба продолжается.

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Причины возгораний выясняют местные следственные органы, в том числе специальное управление по противодействию поджогам.

Среди последних сообщили о новом пожаре в лесистой местности Пелопоннесского полуострова, туда отправились три десятка пожарных.

Пожары на Пелопоннесском полуострове только с пятницы на субботу уничтожили более 12 тысяч гектаров леса.

Также в понедельник предъявили обвинения экипажу греческой яхты, фейерверки с которой считают причиной пожара на острове Гидра.