ЗМІ: США оголосять про пакет військової допомоги Україні на $150 млн

Сполучені Штати уже у вівторок, 25 червня, можуть оголосити про надання Україні чергового пакета військової допомоги на суму 150 мільйонів доларів.

Про це з посиланням на американського посадовця повідомила кореспондентка "Голосу Америки" Карла Бебб, пише "Європейська правда".

За словами Бебб, уже завтра США "оголосять про надання Україні додаткової військової допомоги на суму 150 мільйонів доларів". Інші ЗМІ поки не підтверджували цієї інформації.

#BREAKING The US is expected to announce more military aid for #Ukraine valued at $150 million as soon as tomorrow, a U.S. official tells me

