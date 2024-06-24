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СМИ: США объявят о пакете военной помощи Украине на $150 млн

Новости — Понедельник, 24 июня 2024, 20:47 — Олег Павлюк

Соединенные Штаты уже во вторник, 25 июня, могут объявить о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на сумму 150 миллионов долларов.

Об этом со ссылкой на американского чиновника сообщила корреспондент "Голоса Америки" Карла Бэбб, пишет "Европейская правда".

По словам Бебб, уже завтра США "объявят о предоставлении Украине дополнительной военной помощи на сумму 150 миллионов долларов". Другие СМИ пока не подтверждали эту информацию.

Последний пакет военной помощи Украине на сумму 225 миллионов долларов США объявляли 7 июня.

Он стал возможным после того, как в апреле американский Конгресс после многих месяцев задержки одобрил дополнительное финансирование для помощи Украине и союзникам на общую сумму почти 61 миллиардов долларов.

Кроме того, Соединенные Штаты решили предоставлять приоритет поставке зенитных ракет Украине перед другими государствами, которые разместили соответствующие заказы. Речь идет, в частности, о ракетах к Patriot и NASAMS.

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