СМИ: США объявят о пакете военной помощи Украине на $150 млн

Соединенные Штаты уже во вторник, 25 июня, могут объявить о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на сумму 150 миллионов долларов.

Об этом со ссылкой на американского чиновника сообщила корреспондент "Голоса Америки" Карла Бэбб, пишет "Европейская правда".

По словам Бебб, уже завтра США "объявят о предоставлении Украине дополнительной военной помощи на сумму 150 миллионов долларов". Другие СМИ пока не подтверждали эту информацию.

#BREAKING The US is expected to announce more military aid for #Ukraine valued at $150 million as soon as tomorrow, a U.S. official tells me

