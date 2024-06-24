Прокуратура Нідерландів оскаржує вироки вбивцям відомого журналіста – надто м’які

Нідерландська прокуратура вирішила подати апеляцію щодо вироків усім засудженим за вбивство відомого журналіста-розслідувача Пітера де Вріса, вважаючи їх надто м’якими.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NL Times.

Прокуратура вважає, що семеро засуджених за вбивство де Вріса отримали занадто м'які вироки, а також не погоджується з виправданням двох інших фігурантів.

Правова система Нідерландів дозволяє як прокурорам, так і обвинуваченим подавати апеляцію, якщо вони оскаржують вирок або покарання. Як правило, апеляція подається протягом 14 днів після зачитування вироку в суді.

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У 64-річного Пітера де Вріса стріляли у центрі Амстердама 5 липня 2021 року, він помер від отриманих поранень через дев'ять днів.

Де Вріс проводив журналістські розслідування і висвітлював безліч гучних справ, в тому числі про викрадення пивного магната Фреді Хайнекена в 1983 році. Раніше він перебував під захистом поліції після отримання погроз через його участь в кримінальних справах як журналіста-розслідувача і в суді.

Після загибелі де Вріса звинувачення висунули загалом дев’яти особам, одного з підозрюваних затримали у Польщі. Трьох засудили як спільників, присудивши від 10 до 14 років позбавлення волі. Одного визнали непричетним до вбивства, але оголосили вирок за зберігання наркотиків.

Ще двох, яких звинувачували у причетності до злочинної організації, врешті виправдали, тому що суд не побачив достатніх доказів існування організації.

Вирок останнім трьом фігурантам справи де Вріса оголосили 12 червня, їх засудили до понад 20 років ув’язнення.