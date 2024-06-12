У Нідерландах суд визнав винними трьох підозрюваних у вбивстві журналіста-розслідувача

У Нідерландах оголосили обвинувальні вироки трьом особам, причетних до вбивства відомого нідерландського журналіста Петера Р. де Вріса у липні 2021 року.

Про це повідомляє AP, пише "Європейська правда".

Усіх трьох підсудних – особу, що стріляла, водія, який допоміг йому поїхати з місця та організатора нападу – засудили як безпосередніх співучасників вбивства.

Стрілець і водій отримали 28 років позбавлення волі, організатор – 26 років і один місяць. Прокурори вимагали для усіх трьох довічного позбавлення волі.

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Головуючий суддя в окружному суді Амстердаму Герт Олдекамп відзначив "безпрецедентну безжальність" учасників вбивства і зазначив, що їхні дії засвідчили цілковиту байдужість до цінності людського життя.

У Де Вріса стріляли у центрі Амстердама 5 липня 2021 року, він помер від отриманих поранень через дев'ять днів. Журналісту було 64 роки. Цей випадок шокував країну.

Де Вріс проводив журналістські розслідування і висвітлював безліч гучних справ, в тому числі про викрадення пивного магната Фреді Хайнекена в 1983 році.

Раніше він перебував під захистом поліції після отримання погроз через його участь в кримінальних справах як журналіста-розслідувача і в суді.

Після загибелі де Вріса звинувачення висунули загалом дев’яти особам, одного з підозрюваних затримали у Польщі. Трьох засудили як спільників, присудивши від 10 до 14 років позбавлення волі. Одного визнали непричетним до вбивства, але оголосили вирок за зберігання наркотиків. Ще двох, яких звинувачували у причетності до злочинної організації, врешті виправдали, тому що суд не побачив достатніх доказів існування організації.

Імена підсудних не розкривають через вимоги нідерландського законодавства щодо приватності.