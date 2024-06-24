Нидерландская прокуратура решила подать апелляцию относительно приговоров всем осужденным за убийство известного журналиста-расследователя Питера де Вриса, считая их слишком мягкими.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NL Times.

Прокуратура считает, что семеро осужденных за убийство де Вриса получили слишком мягкие приговоры, а также не соглашается с оправданием двух других фигурантов.

Правовая система Нидерландов позволяет как прокурорам, так и обвиняемым подавать апелляцию, если они оспаривают приговор или наказание. Как правило, апелляция подается в течение 14 дней после зачитывания приговора в суде.

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В 64-летнего Питера де Вриса стреляли в центре Амстердама 5 июля 2021 года, он умер от полученных ранений через девять дней.

Де Врис проводил журналистские расследования и освещал множество громких дел, в том числе о похищении пивного магната Фреди Хайнекена в 1983 году. Ранее он находился под защитой полиции после получения угроз из-за его участия в уголовных делах в качестве журналиста-расследователя и в суде.

После гибели де Вриса обвинения предъявили всего девяти лицам, одного из подозреваемых задержали в Польше. Троих осудили как сообщников, присудив от 10 до 14 лет лишения свободы. Одного признали непричастным к убийству, но объявили приговор за хранение наркотиков.

Еще двоих, которых обвиняли в причастности к преступной организации, в итоге оправдали, потому что суд не увидел достаточных доказательств существования организации.

Приговор последним трем фигурантам дела де Вриса объявили 12 июня, их приговорили к более чем 20 годам заключения.