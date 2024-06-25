Ердоган може скоро зустрітися з Путіним у Казахстані

У Туреччині допустили, що президент Реджеп Таїп Ердоган зустрінеться з главою Кремля Владіміром Путіним в Казахстані.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава турецького МЗС Хакан Фідан, якого цитує AFP.

За його словами, Ердоган "ймовірно" зустрінеться з Путіним у Казахстані "в найближчі кілька днів".

Міністерство закордонних справ Туреччини у коментарі агентству уточнило, що йдеться про можливу зустріч Ердогана з Путіним в Астані під час саміту Шанхайської організації співробітництва, який відбудеться 3-4 липня.

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Востаннє Ердоган і Путін зустрічалися у вересні 2023 року в російському Сочі.

Міністр закордонних справ Туреччини відвідав Росію на початку червня, де взяв участь у зустрічі БРІКС і був прийнятий Путіним, а також Сергєєм Лавровим.

Ердоган готувався прийняти Путіна у лютому у Туреччині, але візит російського правителя був перенесений на пізніший термін.