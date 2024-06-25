МИД Турции: Эрдоган может скоро встретиться с Путиным в Казахстане

В Турции допустили, что президент Реджеп Тайип Эрдоган встретится с главой Кремля Владимиром Путиным в Казахстане.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан, которого цитирует AFP.

По его словам, Эрдоган "вероятно" встретится с Путиным в Казахстане "в ближайшие несколько дней".

Министерство иностранных дел Турции в комментарии агентству уточнило, что речь идет о возможной встрече Эрдогана с Путиным в Астане во время саммита Шанхайской организации сотрудничества, который состоится 3-4 июля.

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Последний раз Эрдоган и Путин встречались в сентябре 2023 года в российском Сочи.

Министр иностранных дел Турции посетил Россию в начале июня, где принял участие во встрече БРИКС и был принят Путиным, а также Сергеем Лавровым.

Эрдоган готовился принять Путина в феврале в Турции, но визит российского правителя был перенесён на более поздний срок.