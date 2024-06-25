Кулеба: Будуть нові оголошення щодо посилення ППО України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував нові оголошення щодо посилення протиповітряної оборони України.

Заяву очільника МЗС наводить "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

Кулеба зауважив, що робота над питанням посилення української протиповітряної оборони не припиняється.

"Ви бачите вже зроблені оголошення, останні з Румунії, і будуть ще оголошення. Робота над цим питанням не припиняється. Україна отримає ще додаткові системи Patriot", – заявив Кулеба.

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За його словами, партнерам "важко розлучатися з Patriot", оскільки "кожен бачить, що таке балістичні удари, і приміряє на себе – раптом прилетить, а нічим збивати".

"Незважаючи на те, що історія з Patriot, безумовно, є найскладнішою з точки зору військової допомоги (найскладнішою з тих, з якими я стикався), але президент на рівні лідерів "додавлює" цю історію. Ми, дипломати, колеги на військовій лінії, Міноборони, ми всі працюємо теж, щоб готувати ці рішення. І вони будуть. Уже є, і будуть ще", – наголосив глава МЗС.

Виступаючи на засіданні глав МЗС країн-членів Євросоюзу, Кулеба наголосив на необхідності прискорення поставок військової допомоги Україні, особливо в галузі протиповітряної оборони, та розширення оборонно-промислового виробництва.

Нагадаємо, у Румунії 20 червня офіційно ухвалили рішення про передачу Україні однієї системи Patriot, попри те, що румунське Міністерство оборони не схвалювало такого кроку.

Тим часом Білий дім підтвердив, що Сполучені Штати нададуть пріоритет постачанню зенітних ракет до систем Patriot і NASAMS Україні перед іншими державами, які розмістили відповідні замовлення.