Кулеба: Будут новые объявления по усилению ПВО Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал новые объявления по усилению противовоздушной обороны Украины.

Заявление главы МИД приводит "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

Кулеба отметил, что работа над вопросом усиления украинской противовоздушной обороны не прекращается.

"Вы видите уже сделаны объявления, последние из Румынии, и будут еще объявления. Работа над этим вопросом не прекращается. Украина получит еще дополнительные системы Patriot", – заявил Кулеба.

Реклама:

По его словам, партнерам "трудно расставаться с Patriot", поскольку "каждый видит, что такое баллистические удары, и примеряет на себя – вдруг прилетит, а нечем сбивать".

"Несмотря на то, что история с Patriot, безусловно, самая сложная с точки зрения военной помощи (самая сложная из тех, с которыми я сталкивался), но президент на уровне лидеров "додавливает" эту историю. Мы, дипломаты, коллеги на военной линии, Минобороны, мы все работаем тоже, чтобы готовить эти решения. И они будут. Уже есть, и будут еще", – подчеркнул глава МИД.

Выступая на заседании глав МИД стран-членов Евросоюза, Кулеба отметил необходимость ускорения поставок военной помощи Украине, особенно в области противовоздушной обороны и расширения оборонно-промышленного производства.

Напомним, в Румынии 20 июня официально приняли решение о передаче Украине одной системы Patriot, несмотря на то, что румынское Министерство обороны не одобряло такого шага.

Между тем Белый дом подтвердил, что Соединенные Штаты дадут приоритет поставке зенитных ракет к системам Patriot и NASAMS Украине перед другими государствами, которые разместили соответствующие заказы.