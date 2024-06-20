Керівник кампанії партії Сунака пішов у відставку через "скандал зі ставками"

Очільник виборчої кампанії Консервативної партії Великої Британії Тоні Лі склав повноваження на тлі звинувачень у тому, що він разом із дружиною робив ставки на події, пов’язані з достроковими парламентськими виборами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Раніше з’явились повідомлення, що британська Комісія з азартних ігор розслідує звинувачення стосовно Лі та його дружини Лаури Сондерс, кандидатки в депутати парламенту від Брістоля, у зв’язку зі ставками.

У Британії поширені ставки на політичні події, зокрема на час проведення виборів. Але якщо людина робить ставки, володіючи інсайдерською інформацією, то скоює кримінальне правопорушення.

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За останні дні "скандал зі ставками" зачепив іншого кандидата в депутати від Консервативної партії, близького помічника Сунака Крейга Вільямса, який минулого тижня перепросив за те, що зробив ставку на дату виборів.

А поліція Лондона напередодні заявила, що заарештувала офіцера поліції, який працював в охороні прем’єра Британії, через імовірні ставки на час проведення виборів.

Опитування прогнозують, що британські консерватори програють вибори 4 липня.

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