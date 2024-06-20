Керівник кампанії партії Сунака пішов у відставку через "скандал зі ставками"
Очільник виборчої кампанії Консервативної партії Великої Британії Тоні Лі склав повноваження на тлі звинувачень у тому, що він разом із дружиною робив ставки на події, пов’язані з достроковими парламентськими виборами.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.
Раніше з’явились повідомлення, що британська Комісія з азартних ігор розслідує звинувачення стосовно Лі та його дружини Лаури Сондерс, кандидатки в депутати парламенту від Брістоля, у зв’язку зі ставками.
У Британії поширені ставки на політичні події, зокрема на час проведення виборів. Але якщо людина робить ставки, володіючи інсайдерською інформацією, то скоює кримінальне правопорушення.
За останні дні "скандал зі ставками" зачепив іншого кандидата в депутати від Консервативної партії, близького помічника Сунака Крейга Вільямса, який минулого тижня перепросив за те, що зробив ставку на дату виборів.
А поліція Лондона напередодні заявила, що заарештувала офіцера поліції, який працював в охороні прем’єра Британії, через імовірні ставки на час проведення виборів.
Опитування прогнозують, що британські консерватори програють вибори 4 липня.
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