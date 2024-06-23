ЗМІ: Ще один посадовець партії Сунака потрапив у "скандал зі ставками"

Британський регулятор азартних ігор розслідує звинувачення стосовно посадовця Консервативної партії прем'єра Ріші Сунака у тому, що він робив ставки на дату загальних виборів до того, як вона була оголошена.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Sunday Times.

За інформацією видання, мова йде про головного спеціаліста у партії з питань даних Ніка Мейсона. Водночас представник посадовця заперечив будь-які правопорушення.

Водночас, йдеться в матеріалі, консерватори заявили, що Мейсон взяв відпустку. Партія не підтвердила цю інформацію агентству Reuters.

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"Згідно з інструкцією Комісії з азартних ігор, ми не маємо права обговорювати будь-які питання, пов'язані з будь-яким розслідуванням, з суб'єктом або будь-якими іншими особами", – сказав речник консерваторів.

У відповідь на прохання прокоментувати повідомлення Sunday Times речник Комісії заявив, що вона не буде надавати подробиць свого розслідування, зокрема імен осіб, щодо яких ведеться розслідування.

У четвер очільник виборчої кампанії Консервативної партії Великої Британії Тоні Лі склав повноваження на тлі звинувачень у тому, що він разом із дружиною робив ставки на події, пов’язані з достроковими парламентськими виборами.

За останні дні "скандал зі ставками" зачепив іншого кандидата в депутати від Консервативної партії, близького помічника Сунака Крейга Вільямса, який минулого тижня перепросив за те, що зробив ставку на дату виборів.

А поліція Лондона напередодні заявила, що заарештувала офіцера поліції, який працював в охороні прем’єра Британії, через імовірні ставки на час проведення виборів.

Опитування прогнозують, що британські консерватори програють вибори 4 липня.

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