Премьер Британии пообещал реакцию на результаты расследования "скандала со ставками"

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что будет действовать в соответствии с результатами внутреннего расследования "скандала со ставками" на дату выборов, в который попали несколько представителей его Консервативной партии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

По его словам, он был "невероятно разъярен", услышав об этих обвинениях, которые расследует комиссия по азартным играм, и сказал журналистам, что ему ничего не известно о других его однопартийцах-кандидатах в депутаты, в отношении которых ведется расследование.

"Мы параллельно проводим собственное внутреннее расследование и, конечно, будем действовать в соответствии с любыми соответствующими выводами или информацией", – заявил Сунак.

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Лидер оппозиционных лейбористов Кир Стармер раскритиковал реакцию премьера на эти события, заявив, что она демонстрирует слабость.

"Риши Сунак должен проявить лидерские качества. Если бы это были мои кандидаты... их бы уже не было", – отметил он.

Накануне в СМИ сообщили, что комиссия по азартным играм расследует обвинения в отношении чиновника Консервативной партии Ника Мейсона в том, что он делал ставки на дату всеобщих выборов до того, как она была объявлена.

В четверг глава избирательной кампании Консервативной партии Великобритании Тони Ли сложил полномочия на фоне обвинений в том, что он вместе с женой делал ставки на события, связанные с досрочными парламентскими выборами.

За последние дни "скандал со ставками" затронул другого кандидата в депутаты от Консервативной партии, близкого помощника Сунака Крейга Уильямса, который на прошлой неделе извинился за то, что сделал ставку на дату выборов.

А полиция Лондона арестовала офицера полиции, который работал в охране премьера Британии, из-за вероятных ставок на время проведения выборов.

Опросы прогнозируют, что британские консерваторы проиграют выборы 4 июля.

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