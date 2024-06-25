Шість прозахідних партій Грузії домовилися про співпрацю перед виборами

Шість опозиційних політсил Грузії підписали декларацію про спільні дії перед осінніми парламентськими виборами, щоб збільшити шанси на зміну влади.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Домовленість підписали у вівторок у Брюсселі "Єдиний національний рух", "Лело", "Гірчі – більше свободи", "Ахалі", "Дроа" та "Стратегія Агмашенебелі". Документ залишається відкритим для приєднання.

У підписаній декларації йдеться, що її підписанти мають на меті у демократичний спосіб "звільнити країну" і "повернути рух на шлях швидкої євроінтеграції".

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Партії у рамках цієї домовленості декларують наміри разом вести кампанію і не конкурувати між собою на виборах, а також сприяти переобранню президентки Саломе Зурабішвілі, яка виступила проти антизахідного розвороту керівної партії "Грузинська мрія".

Також у декларації закликають країни Заходу допомогти забезпечити вільні й чесні вибори у Грузії.

Нагадаємо, у понеділок міністри закордонних справ країн ЄС обговорювали ситуацію у Грузії і те, як реагувати на останні дії грузинської влади. За даними ЗМІ, певні заперечення щодо покарання грузинської влади висловлювали лише Словаччина та Угорщина.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель після зустрічі 24 червня підтвердив, що міністри підготували пропозиції заходів проти Грузії у разі її подальшого антидемократичного курсу.