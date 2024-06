Зеленський розповів про зустріч з очільницею Бундесрату Німеччини у Києві

Голова Бундесрату – верхньої палати парламенту Німеччини – Мануела Швезіг у рамках свого візиту в Україну зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським, вони говорили про ситуацію на фронті та актуальні потреби.

Як пише "Європейська правда", про це Зеленський розповів у своєму (X) Twitter.

Президент зазначив, що на зустрічі з Мануелою Швезіг розповів про ситуацію на полі бою та наші першочергові потреби.

During a meeting with the President of the German Bundesrat Manuela Schwesig @ManuelaSchwesig, I spoke about the situation on the battlefield and our priority needs.



We appreciate Germany's initiative to provide Ukraine with air defense systems. Our country needs more of them… pic.twitter.com/KIBzSoGGbW

