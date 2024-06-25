Зеленський розповів про зустріч з очільницею Бундесрату Німеччини у Києві

Голова Бундесрату – верхньої палати парламенту Німеччини – Мануела Швезіг у рамках свого візиту в Україну зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським, вони говорили про ситуацію на фронті та актуальні потреби.

Як пише "Європейська правда", про це Зеленський розповів у своєму (X) Twitter.

Президент зазначив, що на зустрічі з Мануелою Швезіг розповів про ситуацію на полі бою та наші першочергові потреби.

During a meeting with the President of the German Bundesrat Manuela Schwesig @ManuelaSchwesig, I spoke about the situation on the battlefield and our priority needs.



We appreciate Germany's initiative to provide Ukraine with air defense systems. Our country needs more of them… pic.twitter.com/KIBzSoGGbW Реклама: June 25, 2024

"Цінуємо ініціативу Німеччини щодо забезпечення України засобами протиповітряної оборони. Постачання додаткових систем ППО потрібне нашій країні якомога швидше", – зазначив він, додавши, що висловив гості подяку за вже надану Німеччиною допомогу.

Мануела Швезіг розпочала візит ще у понеділок. У коментарях німецьким ЗМІ вона казала, що це прояв солідарності з Україною від імені 16 федеральних земель Німеччини.

Вона також прямо заявила, що Україна має перемогти у війні, а Росія не має залишитися безкарною після такої агресії.

Нагадаємо, у понеділок оголосили, що Німеччина передала понад 40 вантажівок для українських прикордонників на фронті.

Раніше у травні й червні в Україну приїздили очільники обох палат парламенту Польщі.