Зеленський розповів про зустріч з очільницею Бундесрату Німеччини у Києві
Голова Бундесрату – верхньої палати парламенту Німеччини – Мануела Швезіг у рамках свого візиту в Україну зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським, вони говорили про ситуацію на фронті та актуальні потреби.
Як пише "Європейська правда", про це Зеленський розповів у своєму (X) Twitter.
Президент зазначив, що на зустрічі з Мануелою Швезіг розповів про ситуацію на полі бою та наші першочергові потреби.
During a meeting with the President of the German Bundesrat Manuela Schwesig @ManuelaSchwesig, I spoke about the situation on the battlefield and our priority needs.
We appreciate Germany's initiative to provide Ukraine with air defense systems. Our country needs more of them… pic.twitter.com/KIBzSoGGbWРеклама:– Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 25, 2024
"Цінуємо ініціативу Німеччини щодо забезпечення України засобами протиповітряної оборони. Постачання додаткових систем ППО потрібне нашій країні якомога швидше", – зазначив він, додавши, що висловив гості подяку за вже надану Німеччиною допомогу.
Мануела Швезіг розпочала візит ще у понеділок. У коментарях німецьким ЗМІ вона казала, що це прояв солідарності з Україною від імені 16 федеральних земель Німеччини.
Вона також прямо заявила, що Україна має перемогти у війні, а Росія не має залишитися безкарною після такої агресії.
Нагадаємо, у понеділок оголосили, що Німеччина передала понад 40 вантажівок для українських прикордонників на фронті.
Раніше у травні й червні в Україну приїздили очільники обох палат парламенту Польщі.