Глава МЗС Литви: РФ не має права нав’язувати свої умови щодо майбутнього України

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, коментуючи мирний процес у розв’язаній РФ війні проти України, заявив, що Кремль не має права нав’язувати свої умови.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву литовського міністра наводить Delfi.

Будріс вказав, що постійні атаки Росії на Україну "свідчать про небажання агресора укладати мир".

При цьому, за його словами, стійкий мир можливий лише за умови забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України, повернення військовополонених, викрадених дітей і мирних жителів, а також надання Україні повних гарантій безпеки – членства в НАТО та ЄС, зміцнення військового потенціалу.

"Тільки сама Україна може ухвалити рішення про своє майбутнє – Росія не має права нав'язувати свої умови", – підкреслив Будріс.

Очільник МЗС Литви заявив про необхідність продовжувати докладати постійних зусиль, закликаючи партнерів збільшувати підтримку України.

"Росія, як і раніше, є найбільшою і безпосередньою загрозою нашій безпеці. Її необхідно стримувати, зокрема за допомогою чинних міжнародних санкцій і введення нових. Я закликаю якомога швидше ухвалити 17-й пакет санкцій ЄС", – додав він.

Раніше Будріс, коментуючи заяву господаря Кремля Владіміра Путіна про "триденне перемирʼя", закликав не піддаватись на пропаганду РФ.