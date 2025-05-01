Афіни розглядають обмеження на використання електросамокатів

Влада грецької столиці Афін розглядає можливість запровадити обмеження на використання електросамокатів на тлі того, як цей вид транспорту набув популярності як дешевий і швидкий засіб пересування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Питання щодо електросамокатів було винесено на обговорення на засіданні муніципальної ради.

Мер Афін Харіс Дукас назвав ситуацію з електросамокатами "неприйнятною".

Він вказав на повсюдне недотримання правил дорожнього руху та безпеки пішоходів, а також на те, що електросамокатами часто керують нерозважливо на жвавих вулицях, а потім хаотично залишають їх на тротуарах.

Тому міська влада розглядає нові обмеження, зокрема пропозицію заборонити використання електросамокатів на дорогах з обмеженням швидкості понад 50 кілометрів на годину.

Мер також порушив проблему залишення орендованих скутерів у довільних місцях у центрі міста, особливо поблизу основних археологічних пам'яток.

Він зазначив, що муніципалітет уже визначив 70 спеціальних паркувальних зон, щоб навести лад у цьому.

Нагадаємо, в Литві сервіси оренди електросамокатів зобов’язали забезпечувати водіїв шоломами.

Іспанська Барселона вирішила штрафувати на 500 євро за їзду електросамокатом по тротуарах, а у Кишиневі поліція почала евакуйовувати погано запарковані самокати.