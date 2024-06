Зеленский рассказал о встрече с главой Бундесрата Германии в Киеве

Председатель Бундесрата – верхней палаты парламента Германии – Мануэла Швезиг в рамках своего визита в Украину встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским, они говорили о ситуации на фронте и актуальных потребностях.

Президент отметил, что на встрече с Мануэлой Швезиг рассказал о ситуации на поле боя и наших первоочередных потребностях.

During a meeting with the President of the German Bundesrat Manuela Schwesig @ManuelaSchwesig, I spoke about the situation on the battlefield and our priority needs.



We appreciate Germany's initiative to provide Ukraine with air defense systems. Our country needs more of them… pic.twitter.com/KIBzSoGGbW

