Міністерка закордонних справ головуючої у ЄС Бельгії Аджа Лябіб заявила, що 25 червня стане історичним днем початку перемовин про вступ України до Євросоюзу, і що це чіткий сигнал для Кремля.

Як пише "Європейська правда", про це вона говорила перед початком міжурядової конференції Україна-ЄС, яка дає старт перемовинам про вступ.

"Це історичний день. Це 25 червня увійде в історію Європейського Союзу. І я дуже рада, що це сталося за бельгійського головування", – заявила вона.

Лябіб відзначила заслуги України, яка попри величезні труднощі, в умовах повномасштабної війни, здійснювала необхідні реформи.

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"Думаю, це також чіткий сигнал для Владіміра Путіна, який намагався послабити Україну, відібрати її майбутнє, замість українців визначити майбутнє країни, що – навпаки – Україна лише наближається ще ближче до ЄС", – заявила міністерка закордонних справ Бельгії.

Міжурядова конференція офіційно розпочинається у найближчі хвилини.

За кілька годин після цього відбудеться міжурядова конференція з Молдовою, що також офіційно запускає процес перемовин про її членство.

Президентка Молдови Мая Санду завчасно привітала офіційний початок переговорів про вступ її країни до ЄС.

Президент Європейської ради Шарль Мішель назвав історичним моментом старт переговорів про вступ з Україною та Молдовою, які почнуться у вівторок, але попередив про довгий шлях попереду.