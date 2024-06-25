Министр иностранных дел председательствующей в ЕС Бельгии Аджа Лябиб заявила, что 25 июня станет историческим днем начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, и что это четкий сигнал для Кремля.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала перед началом Межправительственной конференции Украина-ЕС, которая дает старт переговорам о вступлении.

"Это исторический день. 25 июня войдет в историю Европейского Союза. И я очень рада, что это произошло при бельгийском председательстве", – заявила она.

Лябиб отметила заслуги Украины, которая, несмотря на огромные трудности, в условиях полномасштабной войны проводила необходимые реформы.

Реклама:

"Думаю, это также четкий сигнал для Владимира Путина, который пытался ослабить Украину, отобрать ее будущее, вместо украинцев определить будущее страны, что – наоборот – Украина только приближается еще ближе к ЕС", – заявила министр иностранных дел Бельгии.

Межправительственная конференция официально начинается в ближайшие минуты.

Через несколько часов после этого состоится межправительственная конференция с Молдовой, что также официально запускает процесс переговоров о ее членстве.

Президент Молдовы Майя Санду заблаговременно приветствовала официальное начало переговоров о вступлении ее страны в ЕС.

Президент Европейского совета Шарль Мишель назвал историческим моментом старт переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой, которые начнутся во вторник, но предупредил о долгом пути впереди.