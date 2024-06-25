Одиозная депутат из Румынии, которая посягала на территорию Украины, идет в президенты

Румынский сенатор Диана Шошоаке, которая возглавляет пророссийскую партию "SOS" и заявляла о претензиях на территорию Украины, объявила об участии в президентских выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Antena 3.

Об участии в президентских выборах в Румынии Шошоаке объявила на совместном заседании обеих палат румынского парламента, одетая в военную форму. Она сказала, что это ее последнее выступление после избрания в Европарламент.

ФОТО: СКРИНШОТ

"Отсюда, в этой военной форме, с гордостью и честью за то, что я служила своей стране в румынском парламенте, я еду в Европейский парламент и хочу, чтобы вы знали, что мы встретимся снова, потому что я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Румынии", – добавила она.

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Лидер "SOS", обращаясь к аудитории, заявила, что научит "уважать женщин Румынии, ваших матерей, ваших жен, ваших сестер".

Ультраправая сенатор Диана Шошоаке – основательница партии "SOS" и внефракционная в верхней палате (Сенате) парламента Румынии. Ранее она входила в правую популистскую партию AUR.

В марте 2023 года Шошоаке подала законопроект, который предлагал денонсировать договор о добрососедстве и сотрудничестве Украины и Румынии. Поэтому Министерство иностранных дел Украины инициировало наложение санкций на сенатора как лицо, которое создает угрозу национальной безопасности.

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