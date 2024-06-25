Президентка Молдови вітає Україну з початком переговорів про вступ із ЄС

Молдовська президентка Мая Санду привітала Україну з формальним початком переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Про це вона написала у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Санду висловила привітання Володимиру Зеленському та українському народу "із сьогоднішнім офіційним початком переговорів про вступ до ЄС".

"Разом ми об'єднані заради мирного та процвітаючого майбутнього", – додала вона, вказавши на те, що Молдова також починає переговори про вступ до Євросоюзу.

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Congratulations to @ZelenskyyUa and the Ukrainian people on the formal launch of EU accession negotiations today.



Together, we stand united for a peaceful and prosperous future. – Maia Sandu (@sandumaiamd) June 25, 2024

Нагадаємо, близько 16:30 у Люксембурзі розпочалася перша Міжурядова конференція щодо вступу України в ЄС, яка офіційно запустила перемовини про членство України в Європейському Союзі.

З нагоди відкриття переговорів з відповідними зверненнями виступили президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Шарль Мішель і низка лідерів держав-членів ЄС.