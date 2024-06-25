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Президентка Молдови вітає Україну з початком переговорів про вступ із ЄС

Новини — Вівторок, 25 червня 2024, 19:30 — Олег Павлюк

Молдовська президентка Мая Санду привітала Україну з формальним початком переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Про це вона написала у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Санду висловила привітання Володимиру Зеленському та українському народу "із сьогоднішнім офіційним початком переговорів про вступ до ЄС".

"Разом ми об'єднані заради мирного та процвітаючого майбутнього", – додала вона, вказавши на те, що Молдова також починає переговори про вступ до Євросоюзу.

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Нагадаємо, близько 16:30 у Люксембурзі розпочалася перша Міжурядова конференція щодо вступу України в ЄС, яка офіційно запустила перемовини про членство України в Європейському Союзі.

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З нагоди відкриття переговорів з відповідними зверненнями виступили президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Шарль Мішель і низка лідерів держав-членів ЄС.

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Вступ до ЄС Молдова
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