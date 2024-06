Президентка Молдови вітає Україну з початком переговорів про вступ із ЄС

Молдовська президентка Мая Санду привітала Україну з формальним початком переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Про це вона написала у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Санду висловила привітання Володимиру Зеленському та українському народу "із сьогоднішнім офіційним початком переговорів про вступ до ЄС".

"Разом ми об'єднані заради мирного та процвітаючого майбутнього", – додала вона, вказавши на те, що Молдова також починає переговори про вступ до Євросоюзу.

Congratulations to @ZelenskyyUa and the Ukrainian people on the formal launch of EU accession negotiations today.



Together, we stand united for a peaceful and prosperous future.