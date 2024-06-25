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Президент Молдовы поздравляет Украину с началом переговоров о вступлении с ЕС

Новости — Вторник, 25 июня 2024, 19:30 — Олег Павлюк

Молдавский президент Майя Санду поздравила Украину с формальным началом переговоров о вступлении в Европейский Союз.

Об этом она написала в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Санду выразила поздравления Владимиру Зеленскому и украинскому народу "с сегодняшним официальным началом переговоров о вступлении в ЕС".

"Вместе мы объединены ради мирного и процветающего будущего", – добавила она, указав на то, что Молдова также начинает переговоры о вступлении в Евросоюз.

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Напомним, около 16:30 в Люксембурге началась первая Межправительственная конференция по вступлению Украины в ЕС, которая официально запустила переговоры о членстве Украины в Европейском Союзе.

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По случаю открытия переговоров с соответствующими обращениями выступили президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Шарль Мишель и ряд лидеров государств-членов ЕС.

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Вступление в ЕС Молдова
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