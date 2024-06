Президент Молдовы поздравляет Украину с началом переговоров о вступлении с ЕС

Молдавский президент Майя Санду поздравила Украину с формальным началом переговоров о вступлении в Европейский Союз.

Об этом она написала в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Санду выразила поздравления Владимиру Зеленскому и украинскому народу "с сегодняшним официальным началом переговоров о вступлении в ЕС".

"Вместе мы объединены ради мирного и процветающего будущего", – добавила она, указав на то, что Молдова также начинает переговоры о вступлении в Евросоюз.

Реклама:

Congratulations to @ZelenskyyUa and the Ukrainian people on the formal launch of EU accession negotiations today.



Together, we stand united for a peaceful and prosperous future.