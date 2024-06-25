Четверо чоловіків пробрались у будинок прем’єра Британії, їх арештували

Поліція англійського графства Північний Йоркшир у вівторок, 25 червня, заарештувала чотирьох чоловіків за підозрою в незаконному проникненні на територію будинку прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила поліція графства.

Інцидент стався за адресою виборчого округу Сунака в селі Кірбі Сігстон. У цей час британський прем’єр був присутній на заходах, пов'язаних із державним візитом Японії до Лондона.

Поліція Північного Йоркширу повідомила, що правоохоронці прибули на місце події "не пізніш як через хвилину" після того, як сторонні увійшли на територію будинку Сунака.

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"Вони були затримані близько 12:40, після чого їх вивели з території і заарештували за підозрою в порушенні громадського порядку за обтяжувальних обставин", – йдеться в повідомленні.

Імен затриманих не називають, але уточнюється, що їм 20, 21, 43 і 52 роки, вони з різних районів Англії.

Минулого року протестувальники залізли на дах будинку прем’єра Британії, протестуючи проти видобутку нафти – в цей час Сунак із сім'єю був у відпустці в Каліфорнії. Активістів пізніше затримала поліція.