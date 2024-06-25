Четверо мужчин пробрались в дом премьера Британии, их арестовали

Полиция английского графства Северный Йоркшир во вторник, 25 июня, арестовала четырех мужчин по подозрению в незаконном проникновении на территорию дома премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила полиция графства.

Инцидент произошел по адресу избирательного округа Сунака в деревне Кирби Сигстон. В это время британский премьер присутствовал на мероприятиях, связанных с государственным визитом Японии в Лондон.

Полиция Северного Йоркшира сообщила, что правоохранители прибыли на место происшествия "не позднее чем через минуту" после того, как посторонние вошли на территорию дома Сунака.

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"Они были задержаны около 12:40, после чего их вывели с территории и арестовали по подозрению в нарушении общественного порядка при отягчающих обстоятельствах", – говорится в сообщении.

Имен задержанных не называют, но уточняется, что им 20, 21, 43 и 52 года, они из разных районов Англии.

В прошлом году протестующие залезли на крышу дома премьера Британии, протестуя против добычи нефти – в это время Сунак с семьей был в отпуске в Калифорнии. Активистов позже задержала полиция.