Британська розвідка оцінила занепокоєння в РФ через повернення ексв’язнів з війни в Україні

Британська розвідка оцінила ризики для російського уряду у зв’язку з практикою відправляння в’язнів на війну проти України.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 26 червня.

Британські аналітики звернули увагу на занепокоєння кількох депутатів російської Держдуми з приводу повернення з війни колишніх в’язнів і пов'язаного з цим зростання рівня злочинності, оскільки ці люди зазвичай несоціалізовані.

Російські депутати заговорили про необхідність створення структур, які стежили б за колишніми в’язнями, які воювали в Україні.

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Росія застосовує практику вербування в’язнів на війну проти України щонайменше з липня 2022 року, спочатку цим здебільшого займався ватажок приватної військової компанії "Вагнер" Євгеній Пригожин. В той же час у Думі заявляли, що ексв’язні, відправлені воювати в Україну, повинні залишатися на фронті до кінця війни.

Водночас Генпрокуратура Росії з січня 2023 року припинила публікувати статистику злочинності – ймовірно, саме через зростання злочинності на тлі повернення колишніх в’язнів із зони бойових дій.

Британська розвідка наводить дані незалежного російського видання "Верства", опубліковані у квітні цього року, що щонайменше 107 людей загинули і 100 були важко поранені колишніми в’язнями, які воювали в Україні.

"Вербування в’язнів у російські збройні сили і наслідки для російських громад від їхнього повернення – це практика і ризик, які російський уряд готовий на себе взяти, щоб підтримувати свою війну проти України", – йдеться в огляді.

Нагадаємо, Міністерство оборони Великої Британії відзначило першу річницю "маршу за справедливість" групи Вагнера у своєму розвідувальному огляді щодо російсько-української війни від 24 червня.

Раніше британська розвідка розповіла, що Росія активно задіює сформований "добровольчий корпус" для наступальних дій у війні проти України.