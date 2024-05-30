В Австрії вимагають перевірити лідера ультраправих через можливу роботу на Росію

Лідерка австрійської ліберальної партії NEOS Беате Майнль-Райзінгер зажадала розслідування проти очільника ультраправої Партії свободи Герберта Кікля через повідомлення ЗМІ, що він міг сприяти російській розвідці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico, де й було опубліковане розслідування.

Видання у розслідуванні стверджувало, що колишні співробітники австрійської розвідки роками надавали Росії секретну інформацію, допомагаючи Москві підірвати шпигунську службу країни.

Західні спецслужби вважають, що Росія таким чином хотіла розвалити нині розформований розвідувальний орган BVT і потім влаштувати в нього агентів, лояльних до Москви. Politico стверджує, що до цього була залучена Австрійська партія свободи та Кікль.

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У публічному зверненні до уряду Австрії Майнль-Райзінгер наголосила, що питання російського впливу є питанням "життя і смерті для Австрії та Європи".

"Питання, як пише Politico, полягає в тому, чи був Кікль корисним ідіотом для Путіна, чи знав він, що робить і для кого. Це був би великий скандал з можливим кримінальним виміром. Я хочу внести ясність: ми говоримо про державну зраду", – вважає лідерка NEOS.

Речник Австрійської партії свободи відкинув заклик Майнль-Райзінгер до розслідування ролі Кікля як "безпідставну спробу очорнити" політсилу.

Австрія не вперше опиняється під прицілом російського шпигунського впливу. Раніше в країні відбулося засідання Ради національної безпеки через затримання ексспівробітника BVT Егісто Отта за підозрою у шпигунстві.

Після цього в уряді Австрії заявили, що планують посилити законодавство щодо шпигунства, спрямованого проти інших країн або міжнародних організацій.