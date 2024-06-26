Экс-разведчик Австрии, подозреваемый в шпионаже в пользу России, вышел из-под стражи

Бывший сотрудник Федерального ведомства по охране конституции Австрии (BVT) Эгисто Отт, арестованный в конце марта по подозрению в шпионаже, вышел на свободу после нескольких месяцев содержания под стражей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АРА.

Высший земельный суд Вены в среду, 26 июня, удовлетворил апелляцию на арест Отта и постановил освободить его немедленно из тюрьмы Йозефштадт, где тот содержался.

Как пояснил суд, хотя подозрение в совершении преступления со стороны Отта "в значительной степени" существует, оснований для его задержания больше нет.

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"Признаки совершения обвиняемым новых преступлений после избрания ему меры пресечения в начале 2021 года отсутствуют. Факты, на которых основывается неотложное подозрение в совершении преступления, предшествовали избранной тогда мере пресечения", – говорится в решении суда.

Венская прокуратура с 2017 года расследует дело Отта по обвинению в злоупотреблении служебным положением, тайной разведке в ущерб Австрии, нарушении служебной тайны и других преступлениях.

Его подозревают в том, что он передал мобильные телефоны трех сотрудников аппарата экс-министра внутренних дел Австрии Вольфганга Соботки российской службе внутренней разведки.

Недавно Эгисто Отт попал в заголовки газет в связи с фигурой бывшего члена правления немецкой компании Wirecard Яна Марсалека. Как утверждалось, Отт помогал Марсалеку в создании шпионской ячейки для России в рамках BVT.

После ареста Отта в правительстве Австрии заявили, что планируют ужесточить законодательство о шпионаже, направленном против других стран или международных организаций.