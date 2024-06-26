У Польщі палає маєток XIX сторіччя у неоготичному стилі

На півдні Польщі під Вроцлавом рятують маєток ХІХ сторіччя у неоготичному стилі, де спалахнула пожежа.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Пожежа сталася у палаці в містечку Єльч-Лясковіце під дахом будівлі. На цей час майже усе горище охоплене полум’ям.

Пожежно-рятувальна служба Вроцлава

Причина займання поки невідома. Повідомляють, що у цей день на даху проводилися реставраційні роботи на замовлення власника. Усіх робітників після початку пожежі успішно евакуювали.

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"Пожежники намагалися гасити вогонь зсередини, але через ризик обвалу покрівлі змушені були піти звідти", – розповів представник пожежно-рятувальної служби Томаш Возніца.

Пожежно-рятувальна служба Вроцлава

За прогнозами вогнеборців, на ліквідацію пожежі знадобиться ще кілька годин.

Палац був збудований у 1894 році у неоготичному стилі на замовлення родини Саурмів, це серце обійстя площею 10 гектарів із парком і ставком. Зараз палац у приватній власності, господар не проживає там, оскільки запланував повноцінну реконструкцію будівлі.

Нагадаємо, у квітні сталася пожежа в історичній будівлі біржі Копенгагена, одній з найстаріших будівель данської столиці. Половину будівлі вдалося врятувати, але її інтер'єр сильно пошкоджений водою.

Також з будівлі біржі врятували понад 90% творів мистецтва, які там зберігалися.