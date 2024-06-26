У Польщі палає маєток XIX сторіччя у неоготичному стилі
Новини — Середа, 26 червня 2024, 17:02 —
На півдні Польщі під Вроцлавом рятують маєток ХІХ сторіччя у неоготичному стилі, де спалахнула пожежа.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
Пожежа сталася у палаці в містечку Єльч-Лясковіце під дахом будівлі. На цей час майже усе горище охоплене полум’ям.
Причина займання поки невідома. Повідомляють, що у цей день на даху проводилися реставраційні роботи на замовлення власника. Усіх робітників після початку пожежі успішно евакуювали.
"Пожежники намагалися гасити вогонь зсередини, але через ризик обвалу покрівлі змушені були піти звідти", – розповів представник пожежно-рятувальної служби Томаш Возніца.
За прогнозами вогнеборців, на ліквідацію пожежі знадобиться ще кілька годин.
Палац був збудований у 1894 році у неоготичному стилі на замовлення родини Саурмів, це серце обійстя площею 10 гектарів із парком і ставком. Зараз палац у приватній власності, господар не проживає там, оскільки запланував повноцінну реконструкцію будівлі.
Нагадаємо, у квітні сталася пожежа в історичній будівлі біржі Копенгагена, одній з найстаріших будівель данської столиці. Половину будівлі вдалося врятувати, але її інтер'єр сильно пошкоджений водою.
Також з будівлі біржі врятували понад 90% творів мистецтва, які там зберігалися.