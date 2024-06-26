В Польше горит имение XIX века в неоготическом стиле

На юго-западе Польши, под Вроцлавом, спасают имение XIX века в неоготическом стиле, где вспыхнул пожар.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Пожар произошел во дворце в городке Ельч-Лясковице под крышей здания. В настоящее время почти весь чердак охвачен пламенем.

Пожарно-спасательная служба Вроцлава

Причина возгорания пока неизвестна. Сообщают, что в этот день на крыше проводились реставрационные работы по заказу владельца. Всех рабочих после начала пожара успешно эвакуировали.

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"Пожарные пытались тушить огонь изнутри, но из-за риска обвала кровли вынуждены были уйти оттуда", – рассказал представитель пожарно-спасательной службы Томаш Возница.

Пожарно-спасательная служба Вроцлава

По прогнозам пожарных, на ликвидацию пожара потребуется еще несколько часов.

Дворец был построен в 1894 году в неоготическом стиле по заказу семьи Саурмов, это сердце усадьбы площадью 10 гектаров с парком и прудом. Сейчас дворец в частной собственности, хозяин не проживает там, поскольку запланировал полноценную реконструкцию здания.

Напомним, в апреле произошел пожар в историческом здании биржи Копенгагена, одном из старейших зданий датской столицы. Половину здания удалось спасти, но его интерьер сильно поврежден водой.

Также из здания биржи спасли более 90% произведений искусства, которые там хранились.