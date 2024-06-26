В Естонії утворилися черги на кордоні в бік РФ на двох пунктах пропуску

В останні кілька днів на двох пунктах пропуску на кордоні Естонії з РФ спостерігаються великі автомобільні черги в бік Росії.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

В останні кілька днів великі черги в бік Росії утворилися на пунктах перетину кордону "Лухамаа" і "Койдула".

Керівник пункту естонської митниці у Лухамаа Тоомас Хуйк зазначив, що проблема – з російського боку. За його словами, естонська сторона за 24 години може пропускати через два пункти близько 150 вантажівок в обох напрямках, з урахуванням перевірки дотримання санкцій. Росіяни за цей період пропускають близько 40 вантажівок та приблизно стільки ж авто.

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Станом на 16:00 у середу на "Лухамаа" чекали у черзі 495 вантажівок і 73 легкових авто, на "Койдулі" – майже 300 вантажівок.

"Це великі цифри, і автомобілям доводиться досить довго чекати – близько п’яти днів… На цей час кількість перетинів кордону визначають темпи роботи російської сторони. Чому вони працюють так повільно – я не знаю", – зазначив посадовець.

Пасажирським авто доводиться чекати іноді по 2-3 дні.

Він також розповів, що минулими вихідними росіяни припинили пропуск транспортних засобів на "Лухамаа" на понад 3 години, тому що надумали пофарбувати ворота на пункті пропуску, хоча це фізично можна було робити і без закриття воріт. На додачу, це сталося саме у той день, коли Естонія закрила перевантажений КПП у Нарві і спрямувала мандрівників на інші два пункти пропуску.

"Складається враження, що російська сторона намагалася умисно завадити руху транспорту і створити невдоволення водіїв з нашого боку", – додав Тоомас Хуйк.

Він також навів приклад, як минулого тижня естонці пропустили на виїзд автобус, а після того він 16 годин чекав на проходження російського контролю.

Нагадаємо, на вихідні Естонія закривала на виїзд КПП у Нарві після того, як у четвер і п'ятницю там виникли велетенські черги через те, що російські прикордонники дуже повільно пропускали людей на в'їзд.

Повідомляли, що після поновлення пропуску пасажирів на виїзд до Росії у понеділок темпи пропуску покращилися.