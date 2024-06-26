В Эстонии образовались большие очереди на границе в сторону РФ на двух пунктах пропуска

В последние несколько дней на двух пунктах пропуска на границе Эстонии с РФ наблюдаются большие автомобильные очереди в сторону России.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

В последние несколько дней большие очереди в сторону России образовались на пунктах пересечения границы "Лухамаа" и "Койдула".

Руководитель пункта эстонской таможни в Лухамаа Тоомас Хуйк отметил, что проблема – с российской стороны. По его словам, эстонская сторона за 24 часа может пропускать через два пункта около 150 грузовиков в обоих направлениях, с учетом проверки соблюдения санкций. Россияне за этот период пропускают около 40 грузовиков и примерно столько же авто.

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По состоянию на 16:00 в среду на "Лухамаа" ждали в очереди 495 грузовиков и 73 легковых авто, на "Койдуле" – почти 300 грузовиков.

"Это большие цифры, и автомобилям приходится довольно долго ждать – около пяти дней... В настоящее время количество пересечений границы определяют темпы работы российской стороны. Почему они работают так медленно – я не знаю", – отметил чиновник.

Пассажирским авто приходится ждать иногда по 2-3 дня.

Он также рассказал, что в минувшие выходные россияне прекратили пропуск транспортных средств на "Лухамаа" более чем на 3 часа, потому что решили покрасить ворота на пункте пропуска, хотя это физически можно было делать и без закрытия ворот. В дополнение, это произошло именно в тот день, когда Эстония закрыла перегруженный КПП в Нарве и направила путешественников на другие два пункта пропуска.

"Создается впечатление, что российская сторона пыталась умышленно помешать движению транспорта и создать недовольство водителей с нашей стороны", – добавил Тоомас Хуйк.

Он также привел пример, как на прошлой неделе эстонцы пропустили на выезд автобус, а после того он 16 часов ждал прохождения российского контроля.

Напомним, на выходные Эстония закрывала на выезд КПП в Нарве после того, как в четверг и пятницу там возникли огромные очереди из-за того, что российские пограничники очень медленно пропускали людей на въезд.

Сообщалось, что после возобновления пропуска пассажиров на выезд в Россию в понедельник темпы пропуска улучшились.