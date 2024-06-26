Французькі правопопулісти хочуть не допускати на "чутливі посади" осіб з подвійним громадянством

Правопопулістське "Національне об’єднання" пропонує заборонити особам з подвійним громадянством працювати на "особливо чутливих посадах" у сферах, які важливі для суверенітету країни.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Формальний лідер "Національного об’єднання" Жордан Барделла заявив, що у разі перемоги політсили на виборах і його призначення прем’єром він планує ініціювати законопроєкт, за яким для осіб з подвійним громадянством заборонили б роботу на "особливо чутливих" посадах у сферах, які важливі для суверенітету країни.

Потенційно це може стосуватися 3,3 млн французів з подвійним громадянством. При цьому Барделла стверджує, що це торкнулось би "дуже небагатьох".

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Під час теледебатів 25 червня, на яких був також чинний прем’єр Габріель Атталь, Барделла запропонував уявити ситуацію з посадою директора атомної електростанції. "Чи поставили б ви керівником АЕС людину з громадянством Франції і Росії? Хіба тут не стоїть питання про національні інтереси?... А чи можна уявити таку особу у Міністерстві оборони?", – аргументував він.

Атталь у відповідь попросив Барделлу пояснити глядачам ситуацію з радницею політсили на ім’я Тамара Волохова у рамках європартії "Ідентичність і демократія".

"Ця пані представляє вас на комісії із закордонних справ у питаннях безпеки й оборони. Виявляється, що вона має французьке і російське громадянство, і вона присутня на зустрічах за закритими дверима, де лунає конфіденційна інформація довкола війни в Україні", – атакував у відповідь Атталь.

Пропозиція "Нацоб’єднання" не є новою – неформальна лідерка партії Ле Пен висувала таку ідею під час кампанії перед президентськими виборами 2022 року, а її батько Жан-Марі Ле Пен – ще у розпал своєї політичної кар’єри.

Також днями Барделла запевнив, що готовий протистояти Росії, якщо він стане прем'єр-міністром після дострокових парламентських виборів, але заявив, що має певні "червоні лінії" у питанні допомоги Україні.

Раніше "Нацоб’єднання" видалило частину оборонної програми зі свого сайту, вилучивши розділи, які пропонували поглиблення зв'язків з Росією, припинення проєктів співпраці з Німеччиною і вихід з об'єднаного військового командування НАТО.

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