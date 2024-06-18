Французькі ультраправі прибрали зі свого сайту суперечливі плани щодо Росії та НАТО

Французька ультраправа партія "Національний фронт" видалила частину оборонної програми зі свого сайту, вилучивши розділи, які пропонували поглиблення зв'язків з Росією, припинення проєктів співпраці з Німеччиною і вихід з об'єднаного військового командування НАТО.

Про це повідомило видання Politico, пише "Європейська правда".

Видалені позиції з’явились під час президентської кампанії Марін Ле Пен у 2022 році, коли її партія випустила 17 тематичних буклетів, в яких виклала свої пропозиції в усіх сферах політики.

У той час як 16 буклетів залишаються онлайн, буклет на тему оборони був видалений з вебсторінки після 11 червня. Його все ще можна знайти в інтернеті.

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У своєму маніфесті "Національне об'єднання" виступало за дистанціювання від Вашингтона і стверджувало, що намагатиметься налагодити відносини з Москвою.

Відзначаючи, що Вашингтон "не завжди поводиться як союзник Франції", програма Ле Пен у 2022 році пропонувала шукати "союзу з Росією з певних питань", таких як європейська безпека або боротьба з тероризмом.

У вилученому документі також йшлося, що Франція повинна негайно вийти з інтегрованого військового командування НАТО і пропонувалося "покласти край" проєктам співпраці з Німеччиною у військовій сфері з огляду на "глибокі і непримиренні доктринальні, операційні та промислові розбіжності з Берліном".

Йшлося, зокрема, про плани спільної розробки бойових танків нового покоління і винищувачів нового покоління.

В останні місяці "Національне об'єднання" пом'якшило деякі зі своїх найбільш суперечливих позицій.

У березні депутати від "Національного об'єднання" утрималися під час голосування щодо військової допомоги Україні, в той час як депутати від лівої партії "Франція нескорена" проголосували проти.

Того ж місяця нова зірка "Національного об'єднання" і його президент Жордан Барделла заявив в інтерв'ю виданню, що Франція повинна дочекатися закінчення війни в Україні, перш ніж виходити з-під об'єднаного командування НАТО.

Барделла планує стати прем'єр-міністром, якщо "Національне об'єднання" переможе на парламентських виборах.

У своїй програмі до європейських виборів 2024 року партія не повторила пропозиції 2022 року. Замість цього вона заявила, що "Росія порушує міжнародне право і провокує перегляд міжнародного порядку".

У розмові з Politico представник "Національного об'єднання" повідомив, що Барделла викладе свою програму, в тому числі щодо оборони, найближчими днями.

Навіть якщо "Національне об'єднання" отримає більшість у французькому парламенті, Макрон залишиться президентом ще на три роки і відповідатиме за оборону та зовнішню політику.

Між тим у політсилі президента Макрона вирішили не висувати кандидатів у десятках округів, аби стримати ультраправих і лівих.

Детально про причини рішення Макрона розпустити парламент та оголосити дострокові вибори читайте у статті "Європейської правди".