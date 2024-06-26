Французские правопопулисты хотят не допускать "на чувствительные должности" лица с двойным гражданством

Правопопулистское "Национальное объединение" предлагает запретить лицам с двойным гражданством работать на "особо чувствительных должностях" в сферах, которые важны для суверенитета страны.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Формальный лидер "Национального объединения" Жордан Барделла заявил, что в случае победы политсилы на выборах и его назначения премьером он планирует инициировать законопроект, по которому для лиц с двойным гражданством запретили бы работу на "особо чувствительных" должностях в сферах, которые важны для суверенитета страны.

Потенциально это может касаться 3,3 млн французов с двойным гражданством. При этом Барделла утверждает, что это коснулось бы "очень немногих".

Реклама:

Во время теледебатов 25 июня, на которых был также действующий премьер Габриэль Атталь, Барделла предложил представить ситуацию с должностью директора атомной электростанции. "Поставили бы вы руководителем АЭС человека с гражданством Франции и России? Разве здесь не стоит вопрос о национальных интересах?.... А можно ли представить такое лицо в Министерстве обороны?", – аргументировал он.

Атталь в ответ попросил Барделлу объяснить зрителям ситуацию с советницей политсилы по имени Тамара Волохова в рамках европартии "Идентичность и демократия".

"Она представляет вас на комиссии по иностранным делам в вопросах безопасности и обороны. Оказывается, что она имеет французское и российское гражданство, и она присутствует на встречах за закрытыми дверями, где звучит конфиденциальная информация вокруг войны в Украине", – атаковал в ответ Атталь.

Предложение "Нацобъединения" не является новым – неформальный лидер партии Ле Пен выдвигала такую идею во время кампании перед президентскими выборами 2022 года, а ее отец Жан-Мари Ле Пен – еще в разгар своей политической карьеры.

Также на днях Барделла заверил, что готов противостоять России, если он станет премьер-министром после досрочных парламентских выборов, но заявил, что имеет определенные "красные линии" в вопросе помощи Украине.

Ранее "Нацобъединение" удалило часть оборонной программы со своего сайта, удалив разделы, которые предлагали углубление связей с Россией, прекращение проектов сотрудничества с Германией и выход из объединенного военного командования НАТО.

Читайте также: Последний шанс избежать триумфа ультраправых: на что рассчитывают Макрон и его партия