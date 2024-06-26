Уряд Швейцарії проти обмеження чисельності населення країни

Федеральна рада Швейцарії виступила проти пропозиції обмежити чисельність населення країни 10 мільйонами людей, яка має бути винесена на референдум – вона стверджує, що це загрожує економічному зростанню та безпеці країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Народна ініціатива під назвою "Ініціатива сталого розвитку" зібрала достатньо підписів, аби винести на референдум питання про обмеження чисельності населення Швейцарії до 10 мільйонів.

Вона пропонує стримувати зростання населення в разі досягнення порогу шляхом обмеження імміграції, "особливо з боку шукачів притулку". Це положення підтримує крайня права Швейцарська народна партія, яка має більшість у парламенті.

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Швейцарський уряд, коментуючи "Ініціативу сталого розвитку", констатував, що вона матиме "негативний вплив на економіку, процвітання і функціонування суспільства".

Там також вказали на ризики для відносин із Європейським Союзом, позаяк Швейцарія веде з ним переговори про нову двосторонню угоду.

Час проведення референдуму щодо "Ініціативи сталого розвитку" невідомий, хоча навряд чи він відбудеться протягом декількох наступних років.

Як повідомлялось, минулого року населення Швейцарії зростало найшвидшими темпами за останні 60 років завдяки рекордній імміграції, зокрема тисяч людей з охопленої війною України.