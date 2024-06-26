Правительство Швейцарии против ограничения численности населения страны

Федеральный совет Швейцарии выступил против предложения ограничить численность населения страны 10 миллионами человек, которое должно быть вынесено на референдум – он утверждает, что это угрожает экономическому росту и безопасности страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Народная инициатива под названием "Инициатива устойчивого развития" собрала достаточно подписей, чтобы вынести на референдум вопрос об ограничении численности населения Швейцарии до 10 миллионов.

Она предлагает сдерживать рост населения в случае достижения порога путем ограничения иммиграции, "особенно со стороны искателей убежища". Это положение поддерживает крайне правая Швейцарская народная партия, которая имеет большинство в парламенте.

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Швейцарское правительство, комментируя "Инициативу устойчивого развития", констатировало, что она будет иметь "негативное влияние на экономику, процветание и функционирование общества".

Там также указали на риски для отношений с Европейским Союзом, поскольку Швейцария ведет с ним переговоры о новом двустороннем соглашении.

Время проведения референдума по "Инициативе устойчивого развития" неизвестно, хотя вряд ли он состоится в течение нескольких следующих лет.

Как сообщалось, в прошлом году население Швейцарии росло самыми быстрыми темпами за последние 60 лет благодаря рекордной иммиграции, в частности тысяч людей из охваченной войной Украины.