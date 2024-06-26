Россия обещает "поддержать начинания" Грузии в восстановлении дипломатических отношений

Пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Москва готова идти по пути восстановления дипломатических отношений с Грузией и поддерживает любые начинания Тбилиси в этом направлении.

Такое она сказала на брифинге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

По словам Захаровой, Россия продолжает считать, что "нормализация" отношений с Грузией "отвечает интересам двух наших народов".

"Поддерживаем любые начинания, которые идут в поддержку российско-грузинской нормализации. В этом контексте приветствуем упомянутую инициативу. Мы готовы идти по этому пути", – добавила она.

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Ранее грузинский оппозиционный телеканал Mtavari сообщил, что Грузия и Россия, возможно, работают над восстановлением дипотношений. Тогда в российском МИД заявили, что такие сообщения являются фейком.

Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией 3 сентября 2008 года, после завершения российско-грузинской войны. Сейчас все консульские и другие дипломатические услуги предоставляются в швейцарских посольствах, где существуют специальные секции.

В правящей партии "Грузинская мечта" не раз подчеркивали, что ни о каком восстановлении дипотношений со страной, которая оккупирует Абхазию и Цхинвальский регион, речь не идет, пока не произойдет полная деоккупация грузинских территорий.

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